На Сумщине пограничники задержали двух россиян

Фото: ГНСУ

В субботу, 5 июня, патрульные в районе пограничного населенного пункта Лукашовка Сумской области задержали двух россиян, которые незаконно переплыли пограничную реку Ворсклу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Отмечается, что двое иностранцев 1980 и 1982 годов рождения незаконно переплыли пограничную реку Ворсклу. Они имели только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Мужчины рассказали, что хотели добраться до Одессы, чтобы отдохнуть Черноморском побережье.

В ГПСУ также отметили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд на территорию Украины сроком на три года за нарушение украинского законодательства - он пытался напасть на правоохранителей в аэропорту "Жуляны".

Мужчин задержали для выяснения всех деталей правонарушения. За незаконное пересечение госграницы им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд. Кроме этого, им запретят въезд в Украину.

Напомним, на днях на Сумщине задержали россиянина, который хотел незаконно пересечь границу.