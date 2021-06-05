17:20  05 июня
В Украину жителей оккупированных территорий для COVID-вакцинации будут пропускать без самоизоляции
16:39  05 июня
На Сумщине пограничники задержали двух россиян
10:04  05 июня
Оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 июня 2021, 16:39 736

На Сумщине пограничники задержали двух россиян

05 июня 2021, 16:39 736
Читайте також українською мовою
Фото: ГНСУ
Читайте також
українською мовою

В субботу, 5 июня, патрульные в районе пограничного населенного пункта Лукашовка Сумской области задержали двух россиян, которые незаконно переплыли пограничную реку Ворсклу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Отмечается, что двое иностранцев 1980 и 1982 годов рождения незаконно переплыли пограничную реку Ворсклу. Они имели только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Мужчины рассказали, что хотели добраться до Одессы, чтобы отдохнуть Черноморском побережье.

В ГПСУ также отметили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд на территорию Украины сроком на три года за нарушение украинского законодательства - он пытался напасть на правоохранителей в аэропорту "Жуляны".

Мужчин задержали для выяснения всех деталей правонарушения. За незаконное пересечение госграницы им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд. Кроме этого, им запретят въезд в Украину.

Напомним, на днях на Сумщине задержали россиянина, который хотел незаконно пересечь границу.

Украина пограничники Чернигов задержание россияне

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua