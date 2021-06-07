На Ровенщине СБУ заблокировала новую контрабанду янтаря на 5 млн

Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили, что ее сотрудники заблокировали в Ровенской области контрабанду нелегально добытого на землях государственного фонда янтаря-сырца на почти 5 млн гривен

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники разоблачили "на горячем" 16 подозреваемых во время незаконной добычи янтаря на землях государственного фонда вблизи с. Новаки Вараского района.

В ходе 24 обысков по местам проживания, подсобных помещениях и цехах незаконной обработки камням правоохранители изъяли почти 650 кг янтаря-сырца различных фракций и 35 мотопомп кустарного производства.

По предварительным данным следствия, к незаконному бизнесу причастны десять жителей райцентра Сарны.

В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для привлечения правонарушителей к ответственности.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине СБУ разоблачила канал контрабанды янтаря на 30 млн. Янтарь переправляли самолетами в багаже курьеров по фальшивым документам компаний, которые имеют лицензии на добычу "солнечного камня”.

Также в мае полицейские разоблачили двух жителей Ровенщины на незаконной перевозке 20 килограммов янтаря-сырца.