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04 июня 2021, 17:51 344

На балансе "Укрзализныци" обнаружили медведей

04 июня 2021, 17:51 344
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Фото: Рixabay
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На балансе Запорожской детской железной дороги обнаружили двух медведей

Как пишет RegioNews, об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик на своей странице в Facebook.

По словам Юрика, животных передадут в нидерландский зоопарк Ouwehand Zoo в городе Ренен.

"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но на медведей точно не ожидал. Но это история со счастливым финалом", - написал он.

По словам Юрика, новый дом для животных искали несколько лет, но украинские центры реабилитации медведей отказывались их принять из-за отсутствия мест.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает экспресс, который соединит три туристические области.

Украина Укрзализныця УЗ животные Запорожье

 
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