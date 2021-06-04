На балансе "Укрзализныци" обнаружили медведей

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Как пишет RegioNews, об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик на своей странице в Facebook.

По словам Юрика, животных передадут в нидерландский зоопарк Ouwehand Zoo в городе Ренен.

"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но на медведей точно не ожидал. Но это история со счастливым финалом", - написал он.

По словам Юрика, новый дом для животных искали несколько лет, но украинские центры реабилитации медведей отказывались их принять из-за отсутствия мест.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает экспресс, который соединит три туристические области.