На Ровенщине СБУ разоблачила канал контрабанды янтаря на 30 млн
Сотрудники Службы безопасности Украины в Ровенской области разоблачили масштабную схему контрабанды янтаря за границу
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, граждане Украины и иностранцы покупали янтарь крупных фракций в незаконных старателей и жителей северных районов области.
Солнечный камень дельцы регулярно противоправно переправляли через государственную границу Украины в страны Ближнего Востока и Восточной Азии", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что янтарь переправляли самолетами в багаже курьеров по фальшивым документам компаний, которые имеют лицензии на добычу "солнечного камня".
По итогам следственных действий в местах незаконной добычи янтаря обнаружены и изъяты 5 мотопомп, 2 автомобиля УАЗ и янтарь-сырец. Правоохранители также провели 67 обысков в Ровенской, Киевской областях и столице по адресам проживания участников группировки и местах хранения незаконно добытого янтаря", - добавили в СБУ.
Во время обысков силовики изъяли более одной тонны незаконно добытого янтаря, станки для его обработки, 130 тыс. долларов, 30 тыс. евро и 40 мотопомп для незаконной добычи.
Четырем задержанным, в том числе одному из организаторов схемы, сообщили о подозрениях.
Напомним, ранее пограничники Львовщины обнаружили в автомобиле масштабную партию янтаря.