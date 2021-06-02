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02 июня 2021, 15:47 8

На Ровенщине СБУ разоблачила канал контрабанды янтаря на 30 млн

02 июня 2021, 15:47 8
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Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины в Ровенской области разоблачили масштабную схему контрабанды янтаря за границу

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, граждане Украины и иностранцы покупали янтарь крупных фракций в незаконных старателей и жителей северных районов области.

Солнечный камень дельцы регулярно противоправно переправляли через государственную границу Украины в страны Ближнего Востока и Восточной Азии", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что янтарь переправляли самолетами в багаже ​​курьеров по фальшивым документам компаний, которые имеют лицензии на добычу "солнечного камня".

По итогам следственных действий в местах незаконной добычи янтаря обнаружены и изъяты 5 мотопомп, 2 автомобиля УАЗ и янтарь-сырец. Правоохранители также провели 67 обысков в Ровенской, Киевской областях и столице по адресам проживания участников группировки и местах хранения незаконно добытого янтаря", - добавили в СБУ.

Во время обысков силовики изъяли более одной тонны незаконно добытого янтаря, станки для его обработки, 130 тыс. долларов, 30 тыс. евро и 40 мотопомп для незаконной добычи.

Четырем задержанным, в том числе одному из организаторов схемы, сообщили о подозрениях.

Напомним, ранее пограничники Львовщины обнаружили в автомобиле масштабную партию янтаря.

обыски СБУ задержание контрабанда янтарь Ровенская область

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