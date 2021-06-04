В Украину хотели ввезти химикаты, произведенные на российском санкционном заводе - СБУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила попытку ввоза в Украину более 20 тонн химикатов метилового эфира уксусной кислоты, произведенных на российском предприятии. К этой компании решением СНБО применены экономические и ограничительные санкции

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Химрастворитель организаторы уже переправляли на адрес одного из отечественных предприятий в Луганской области", - установили оперативники.

Во время проверки таможенных документов правоохранители установили, что за последний месяц этот товар дельцы уже пытались ввезти в Украину. Он сразу был реэкспортирован обратно в РФ.

Дельцы вновь попытались ввезти жидкость уже якобы от другого производителя.

Вместо санкционного российского завода в документах было указано московское производственное предприятие, на которое экономические и другие ограничительные санкции СНБО не распространяются", - говорится в сообщении.

Сейчас цистерна с химикатами изъята.

Напомним, ранее стали известны имена топ-10 контрабандистов, против которых СНБО 2 апреля ввел санкции.