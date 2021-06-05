В ДТП погиб заместитель начальника запорожской Службы автодорог
В дорожно-транспортном происшествии погиб заместитель начальника Службы автодорог в Запорожской области Александр Шандыба
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ГП "Местные дороги Запорожской области".
"Работник Службы автомобильных дорог в Запорожской области, заместитель начальника Службы по развитию дорог. Ведущий архитектор и строитель. Мостовик. Для многих из нас Александр Шандыба всегда будет примером трудолюбия и ответственности за свою работу", - говорится в заметке.
Известно, что Шандыба отвечал за строительство мостовых переходов через р. Днепр в Запорожье.
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