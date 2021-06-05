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05 июня 2021, 13:44 586

В ДТП погиб заместитель начальника запорожской Службы автодорог

05 июня 2021, 13:44 586
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Фото из открытых источников
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В дорожно-транспортном происшествии погиб заместитель начальника Службы автодорог в Запорожской области Александр Шандыба

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ГП "Местные дороги Запорожской области".

"Работник Службы автомобильных дорог в Запорожской области, заместитель начальника Службы по развитию дорог. Ведущий архитектор и строитель. Мостовик. Для многих из нас Александр Шандыба всегда будет примером трудолюбия и ответственности за свою работу", - говорится в заметке.

Известно, что Шандыба отвечал за строительство мостовых переходов через р. Днепр в Запорожье.

Напомним, недавно в Винницкой области пьяный водитель насмерть сбил двух детей.

Украина ДТП смерть Днепр Запорожская область

 
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