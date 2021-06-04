На Львовщине поезд насмерть сбил молодую женщину

Фото: Нацполиция

Во Львовской области грузовой поезд сбил насмерть 33-летнюю женщину, которая в наушниках пыталась перейти пути в неустановленном месте, однако не успела

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По информации правоохранителей, 33-летняя жительница поселка Рудное пыталась перейти пути в неустановленном месте перед грузовым поездом.

Погибшая имела наушники и пыталась перейти пути в неустановленном месте перед поездом, но не успела. От травм, полученных в результате наезда она скончалась", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, которым предусматривается наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее на Черниговщине подростка смертельно ударило током на крыше поезда.