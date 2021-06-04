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04 июня 2021, 12:29 11

На Львовщине поезд насмерть сбил молодую женщину

04 июня 2021, 12:29 11
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области грузовой поезд сбил насмерть 33-летнюю женщину, которая в наушниках пыталась перейти пути в неустановленном месте, однако не успела

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По информации правоохранителей, 33-летняя жительница поселка Рудное пыталась перейти пути в неустановленном месте перед грузовым поездом.

Погибшая имела наушники и пыталась перейти пути в неустановленном месте перед поездом, но не успела. От травм, полученных в результате наезда она скончалась", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, которым предусматривается наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее на Черниговщине подростка смертельно ударило током на крыше поезда.

транспорт поезд смерть полиция Львовская область

 
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