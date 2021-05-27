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27 мая 2021, 12:57 32

В ТКГ будут искать замену Минску для переговоров по Донбассу

27 мая 2021, 12:57 32
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Фото из открытых источников
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявляет, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе

Об этом он сказал в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.

"Учитывая ту ситуацию, ту диктаторскую линию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой", - сказал он.

По его словам, сейчас Украина ищет другую площадку для переговоров по Донбассу. Относительно этого планируют консультации с ОБСЕ.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что переговоры ТГК могут перенести в Польшу.

Украина война Минск переговоры Леонид Кравчук

 
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