СНБО хочет проверить украинцев, находящихся под санкциями США

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Совет национальной безопасности и обороны во время заседания 4 июня дал распоряжение украинским спецслужбам проверить всех граждан Украины, которые находятся под санкциями США

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, спецслужбы проверят, кто из граждан Украины находится под санкциями США, что это за граждане и на основании чего они там оказались.

Сейчас под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы поручили СБУ, Кабмину, Службе внешней разведки по каждому из них проверить всю информацию, на основании чего они получили санкции от США для принятия соответствующих решений при необходимости на следующих заседаниях СНБО", - сказал он.

Секретарь СНБО не сообщил, о каких решениях идет речь и что планируют делать в отношении этих людей.

Однако отметил, что в США есть несколько институтов, которые вводят непосредственно санкции в отношении граждан других стран, один из них - это Минфин.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

1 февраля нардепа Александра Дубинского на заседании исключили из фракции "Слуга народа".