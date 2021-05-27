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27 мая 2021, 16:10 41

Кравчук назвал страны, в которые могут перенести заседание ТКГ

27 мая 2021, 16:10 41
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Фото из открытых источников
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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал страны, куда можно перенести переговоры по Донбассу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Общественное".

Так, вместо Беларуси он предлагает перенести переговоры в нейтральную страну — Швейцарию или Финляндию.

"Нужно перейти к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе. По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия", — сказал он.

Кравчук считает, что при избрании страны для переговорной площадки стоит учитывать предложения России, если таковые будут.

По его словам, прежде всего должна быть учтена позиция представителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, потому что именно ОБСЕ - модераторы заседания.

"Поэтому здесь должна быть общая позиция во главе с ОБСЕ, это такой должен быть подход, по моему мнению. Но услышать нужно всех, и Россию в частности. Она тоже член Трехсторонней контактной группы, поэтому мы не можем не услышать позицию и предложения", — подытожил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по решению ситуации на Донбассе.

Украина война Минск ТКГ Леонид Кравчук

 
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