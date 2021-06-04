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04 июня 2021, 18:06 22

В СНБО назвали условие для возобновления авиасообщения с Беларусью

04 июня 2021, 18:06 22
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Фото из открытых источников
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Решение вопроса возобновления авиационного сообщения Украины с Беларусью будет зависеть от того, как руководство этой будет обращаться с политическими заключенными

Как пишет RegioNews, об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"По вопросу возобновления авиасообщения с Беларусью, это будет зависеть не от нас, а от поведения Беларуси, как они будут обращаться с теми политзаключенными, которых сегодня уже тысячи", - сказал он.

Данилов также обратил внимание на то, что Европейский Союз принял единогласное решение о том, что с завтрашнего дня, 5 июня, прекращает принимать любые самолеты из Беларуси.

Напомним, что с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Такой была реакция Украины на задержание журналиста и оппозиционера Романа Протасевича, который 23 мая находился на борту самолета Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен в Беларуси в список террористов. Известно, что уже ряд стран запретили полеты над Беларусью.

Украина СНБО РНБО Беларусь Алексей Данилов

 
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