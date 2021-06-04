14:59  04 июня
СМИ узнали, когда могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского
15:32  04 июня
В Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин
18:18  04 июня
Сутки в зоне ООС: два обстрела из минометов, без боевых потерь
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 17:42 10

Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма

04 июня 2021, 17:42 10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил об отказе Германии и Франции предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого была российская оккупация Крыма и нападение на Грузию

Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО, передает RegioNews.

По его словам, эти страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Они являются политическими и экономическими партнерами России.

И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны, - заявил он.

Он заявил, что когда одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

Как сообщалось, на сегодня Зеленский созвал заседание СНБО.

Сегодня после заседания СНБО Данилов отметил, что в санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека.

СНБО Алексей Данилов Германия Франция оккупация Крым ответственность НАТО

Из государственных дач под Киевом выселят Табачника, Богатыреву и еще 18 человек - Данилов
04 июня 2021, 17:21
В оккупированном Крыму взорвалась цистерна для нефтепродуктов, есть погибший
04 июня 2021, 15:34
В Украину хотели ввезти химикаты, произведенные на российском санкционном заводе - СБУ
04 июня 2021, 14:13
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua