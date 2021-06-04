Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма

Фото из открытых источников

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил об отказе Германии и Франции предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого была российская оккупация Крыма и нападение на Грузию

Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО, передает RegioNews.

По его словам, эти страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Они являются политическими и экономическими партнерами России.

И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны, - заявил он.

Он заявил, что когда одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

Как сообщалось, на сегодня Зеленский созвал заседание СНБО.

Сегодня после заседания СНБО Данилов отметил, что в санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека.