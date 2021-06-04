"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в курортные города
"Укрзализныця" запустила ряд дополнительных поездов к морским курортам юга Украины и открыла продажу билетов
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.
В частности, билеты можно приобрести на такие поезда:
- №269/270 Лисичанск - Одесса,
- №204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ;
- №280/279 Жмеринка - Геническ;
- №231/232 Ивано-Франковск - Геническ;
- №472/471 Днепр - Бердянск;
- №552/551 Кривой Рог - Бердянск;
- №261/262 Харьков - Бердянск;
- №86/186-185 / 85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск;
- №213/214 Сумы - Одесса,
- №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" продолжила до Чернигова два маршрута поездов с запада Украины.
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