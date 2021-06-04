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04 июня 2021, 11:48 33

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в курортные города

04 июня 2021, 11:48 33
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Фото: из открытых источников
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"Укрзализныця" запустила ряд дополнительных поездов к морским курортам юга Украины и открыла продажу билетов

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

В частности, билеты можно приобрести на такие поезда:

  • №269/270 Лисичанск - Одесса,
  • №204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ;
  • №280/279 Жмеринка - Геническ;
  • №231/232 Ивано-Франковск - Геническ;
  • №472/471 Днепр - Бердянск;
  • №552/551 Кривой Рог - Бердянск;
  • №261/262 Харьков - Бердянск;
  • №86/186-185 / 85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск;
  • №213/214 Сумы - Одесса,
  • №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" продолжила до Чернигова два маршрута поездов с запада Украины.

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