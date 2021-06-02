Следователи сообщили о подозрении чиновнику "Укрзализныци" в присвоении 750 тысяч госсредств

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Следователи Нацполіції сообщили о подозрении чиновнику "Укрзализныци" в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств, выделенных на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Установлено, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця" составил документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале ст. "Киев-Пассажирский" с обществом с признаками фиктивности.

Эти документы стали основанием для перечисления обособленным подразделением АО "Укрзализныця" 750 тыс. грн на счет фиктивного общества. Кроме того, фигурант достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма не будет выполнять", - рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконные сделки чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам в задании почти 103 млн грн убытков ПАО "Укрзализныця" при закупке дизельного топлива.