08:54  02 июня
COVID-19 в Украине: за сутки выявили более двух тысяч новых случаев заражения
08:31  02 июня
В Украине планируют создать новый род войск: займутся угрозами в киберпространстве
08:09  02 июня
Ситуация на Донбассе: в ООС рассказали о нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 июня 2021, 10:39 134

Следователи сообщили о подозрении чиновнику "Укрзализныци" в присвоении 750 тысяч госсредств

02 июня 2021, 10:39 134
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Следователи Нацполіції сообщили о подозрении чиновнику "Укрзализныци" в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств, выделенных на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Установлено, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця" составил документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале ст. "Киев-Пассажирский" с обществом с признаками фиктивности.

Эти документы стали основанием для перечисления обособленным подразделением АО "Укрзализныця" 750 тыс. грн на счет фиктивного общества. Кроме того, фигурант достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма не будет выполнять", - рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконные сделки чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам в задании почти 103 млн грн убытков ПАО "Укрзализныця" при закупке дизельного топлива.

Укрзализныця чиновники уголовное дело бюджет Нацполиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua