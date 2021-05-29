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29 мая 2021, 15:14 70

Правоохранители разоблачили схему на 4,5 млн в одном из подразделений "Укрзализныци"

29 мая 2021, 15:14 70
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Фото: из открытых источников
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В полиции сообщили о подозрении руководителям фиктивных компаний, на счет которых в одном из подразделений "Укрзализныци" перечислили 4,5 миллиона гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

По данным следователей, руководителей этих предприятий подозревают в подделке документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей. В частности, как сообщают в полиции, руководители предприятий, внесли в регистрационную документацию недостоверные сведения о хозяйственной деятельности.

Должностное лицо одного из подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця", перечислило 4,5 миллиона гривен этим предприятиям с признаками фиктивности. Средства выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале”, - говорится в сообщении.

Фигурантам дела может грозить ограничение свободы от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам в задании почти 103 млн грн убытков ПАО "Укрзализныця" при закупке дизельного топлива

Нацполиция расследование убытки фирмы подозрение

 
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