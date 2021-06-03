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03 июня 2021, 19:06 16

В Украину прибыл самолет с очередной партией вакцины AstraZeneca

03 июня 2021, 19:06 16
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Фото: из открытых источников
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В аэропорт "Борисполь" сегодня, 3 июня доставили 705 600 доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Сегодня в Украину прибыла новая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эту партию планируют использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.

Иммунизировать будут медиков и работников учреждений здравоохранения, участников ООС, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ и людей в возрасте 65+.

Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели.

Напомним, 26 мая самолет с 500 тысячами доз вакцины CoronaVac прибыл в Украину.

Также сообщалось, что Украина получила партию вакцины Pfizer, которую приобрели за средства бюджета.

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