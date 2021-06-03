В Украину прибыл самолет с очередной партией вакцины AstraZeneca
В аэропорт "Борисполь" сегодня, 3 июня доставили 705 600 доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX
Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.
Сегодня в Украину прибыла новая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эту партию планируют использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.
Иммунизировать будут медиков и работников учреждений здравоохранения, участников ООС, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ и людей в возрасте 65+.
Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели.
Напомним, 26 мая самолет с 500 тысячами доз вакцины CoronaVac прибыл в Украину.
Также сообщалось, что Украина получила партию вакцины Pfizer, которую приобрели за средства бюджета.