В Украине хотят ослабить карантин: в Минздраве рассказали когда

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Ослабление карантинных ограничений в Украине может произойти уже летом. Однако послабления будут небольшие

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН.

Да, на летний период (могут ослабить карантинные ограничения - ред.). Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас будет стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - отметил он.

По словам министра, нужно искать золотую середину между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.

Напомним, ранее Виктор Ляшко рассказал, что до конца июня текущего года в Украину должны прибыть 3,7 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это включительно с теми дозами, что уже завезли в рамках механизма COVAX и поставки китайской вакцины CoronaVac.