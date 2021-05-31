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31 мая 2021, 15:31 110

Президент поручил спрогнозировать ситуацию с коронавирусом осенью

31 мая 2021, 15:31 110
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский дал задание спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью 2021 года

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания по ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что сейчас в стране наблюдается позитивная динамика по заболеваемости на коронавирусную болезнь COVID-19, все области сейчас находятся в "желтой" зоне карантина. Все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодня 110 876 человек.

С 74 675 коек, предусмотренных для больных на коронавирус, занято 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться и количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что COVID-ситуация в Украине улучшается девятую неделю подряд.

президент Владимир Зеленский коронавирус локдаун карантин

 
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