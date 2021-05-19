17:36  19 мая
Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев
14:25  19 мая
Рада провалила создание ВСК по делу "вагнеровцев"
17:38  19 мая
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
19 мая 2021, 16:25 7

В центре оценивания качества образования предупреждают о мошенничестве с продажей якобы ответов на тесты ЗНО

19 мая 2021, 16:25 7
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) предупреждают о распространении мошенниками якобы ответов на тесты внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года

Об этом сообщает УЦОКО, передает RegioNews.

В сети мошенники уже "продают" ответы на ВНО-2021. Как и в предыдущие годы, задолго до внешнего независимого оценивания социальные сети пестрят "привлекательными" предложениями, в частности различные каналы в Telegram. Ловкачи за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям купить тетради сертификационных работ ВНО-2021 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы. Например, для "убедительности " присылают письмо из якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но точно это не будет тест ВНО, - говорится в сообщении пресс-службы центра.

В Украинском центре оценивания качества образования заявляют, что в ведомстве создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО, а печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности.

Чтобы не быть обманутым, в очередной раз предостерегаем: отклоняйте сомнительные предложения. Зато для тщательной подготовки к ВНО советуем проходить тесты предыдущих лет, которые есть в свободном доступе в рубрике "Тесты прошлых лет", проверять ответы, анализировать свои ошибки, восполнять пробелы в знаниях и тому подобное, - отмечают в Центре.

В сообщении отдельно указано, что некоторые мошенники неправомерно ставят логотип УЦОКО на свой сомнительный контент, и за содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет.

Как сообщалось, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.

Также стало известно, что педагогов, вовлеченных в проведение ВНО, уже начали прививать второй дозой вакцины против COVID-19.

ВНО мошенники тесты продажа УЦОКО

СБУ разоблачила преступную группировку, которая продавала поддельную "вакцину" Pfizer
11 мая 2021, 10:21
На Киевщине по подозрению в мошенничестве задержали главу Дымерской ОТГ и депутата райсовета
07 мая 2021, 16:25
На Сумщине псевдофельдшер "вакцинировал" пенсионеров ветеринарным препаратом и пытался ограбить
06 мая 2021, 18:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua