В центре оценивания качества образования предупреждают о мошенничестве с продажей якобы ответов на тесты ЗНО

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В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) предупреждают о распространении мошенниками якобы ответов на тесты внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года

Об этом сообщает УЦОКО, передает RegioNews.

В сети мошенники уже "продают" ответы на ВНО-2021. Как и в предыдущие годы, задолго до внешнего независимого оценивания социальные сети пестрят "привлекательными" предложениями, в частности различные каналы в Telegram. Ловкачи за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям купить тетради сертификационных работ ВНО-2021 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы. Например, для "убедительности " присылают письмо из якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но точно это не будет тест ВНО, - говорится в сообщении пресс-службы центра.

В Украинском центре оценивания качества образования заявляют, что в ведомстве создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО, а печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности.

Чтобы не быть обманутым, в очередной раз предостерегаем: отклоняйте сомнительные предложения. Зато для тщательной подготовки к ВНО советуем проходить тесты предыдущих лет, которые есть в свободном доступе в рубрике "Тесты прошлых лет", проверять ответы, анализировать свои ошибки, восполнять пробелы в знаниях и тому подобное, - отмечают в Центре.

В сообщении отдельно указано, что некоторые мошенники неправомерно ставят логотип УЦОКО на свой сомнительный контент, и за содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет.

Как сообщалось, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.

Также стало известно, что педагогов, вовлеченных в проведение ВНО, уже начали прививать второй дозой вакцины против COVID-19.