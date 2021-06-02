В Киеве заработали пункты вакцинации педагогов

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Об этом сообщает Официальный портал Киева, передает RegioNews.

Известно, что иммунизацию будут проводить вакциной Pfizer, которую предоставило Министерство здравоохранения.

В каждом районе определены учебные заведения, где проводят вакцинацию. Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладили процесс вакцинации в центрах. Прививочные бригады уже начали делать прививки", - сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, сейчас определены 17 таких пунктов, они расположенные во всех районах Киева.

Работников образовательных учреждений предварительно приглашают на вакцинацию.

Для того, чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива, руководителю учреждения необходимо представить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию", - добавил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей.