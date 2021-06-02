17:40  02 июня
На Львовщине закроют 50% отделений для COVID-больных
18:58  02 июня
Зеленский созвал заседание СНБО: что рассмотрят
17:56  02 июня
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
02 июня 2021, 21:32 4

В Киеве заработали пункты вакцинации педагогов

02 июня 2021, 21:32 4
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 2 мая в Киеве открыли пункты вакцинации работников учебных заведений

Об этом сообщает Официальный портал Киева, передает RegioNews.

Известно, что иммунизацию будут проводить вакциной Pfizer, которую предоставило Министерство здравоохранения.

В каждом районе определены учебные заведения, где проводят вакцинацию. Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладили процесс вакцинации в центрах. Прививочные бригады уже начали делать прививки", - сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, сейчас определены 17 таких пунктов, они расположенные во всех районах Киева.

Работников образовательных учреждений предварительно приглашают на вакцинацию.

Для того, чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива, руководителю учреждения необходимо представить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию", - добавил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей.

коронавирус Киев образование учителя КГГА вакцинация

В Черкассах откроют центр массовой COVID-вакцинации
02 июня 2021, 19:27
На Львовщине закроют 50% отделений для COVID-больных
02 июня 2021, 17:40
Буковина получила очередную партию вакцины Comirnaty
02 июня 2021, 17:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram