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02 июня 2021, 13:41 7

Верховная Рада приняла в первом чтении запрет продажи лекарств детям

02 июня 2021, 13:41 7
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины сегодня, 2 июня, в первом чтении приняла за основу проект закона №5122 о запрете продажи лекарственных средств детям, которые не достигли 14 лет

Соответствующее решение поддержало 306 народных депутатов на заседание парламента, передает RegioNews.

Так, законопроект №5122 вносит изменения ст. 21 Закона "О лекарственных средствах". В случае принятия в целом документ будет запрещать продажу любых лекарственных препаратов детям до 14.

Кроме того, законопроект предусматривает штраф за продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае повторного правонарушения в течение года грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что в парламент внесли законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев.

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