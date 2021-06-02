Верховная Рада приняла в первом чтении запрет продажи лекарств детям

Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины сегодня, 2 июня, в первом чтении приняла за основу проект закона №5122 о запрете продажи лекарственных средств детям, которые не достигли 14 лет

Соответствующее решение поддержало 306 народных депутатов на заседание парламента, передает RegioNews.

Так, законопроект №5122 вносит изменения ст. 21 Закона "О лекарственных средствах". В случае принятия в целом документ будет запрещать продажу любых лекарственных препаратов детям до 14.

Кроме того, законопроект предусматривает штраф за продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае повторного правонарушения в течение года грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что в парламент внесли законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев.