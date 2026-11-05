На Сумщине мужчину спасли из-под завалов разрушенного дома: женщина погибла
Вечером 4 ноября российские войска нанесли удар по частному жилому дому в Путивльской общине Сумской области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки здание потерпело значительные разрушения, возник пожар. Под завалами оказался травмированный мужчина.
На место прибыли сотрудники ГСЧС. Спасатели деблокировали пострадавшего из-под обломков дома и передали медикам. Мужчину удалось спасти. Пожар ликвидировали.
К сожалению, в результате вражеского удара погибла женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, в Херсонской области 4 ноября в результате российских обстрелов и взрыва мины ранения получили четверо гражданских. Российские войска атаковали населенные пункты области артиллерией и беспилотниками разных типов.