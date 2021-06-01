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01 июня 2021, 14:03 404

Кабмин создал новое госагентство, которому передадут Северо-Крымский канал

01 июня 2021, 14:03 404
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Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров создал Государственное агентство по мелиорации и рыбному хозяйству, на баланс которого передадут Северо-Крымский канал на территории Херсонской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает RegioNews.

Известно, что новое агентство создали путем переименования Государственного агентства рыбного хозяйства на Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства.

Я вижу в восстановлении орошения и дренажа ключевой инструмент развития аграрного сектора экономики и наращивание экспортного потенциала Украины", - прокомментировал министр аграрной политики Роман Лещенко.

Напомним, в Херсонской области недалеко от Северо-Крымского канала нашли тайник с гранатометами и тротилом.

Кабмин Крым новости Херсонская область Северо-Крымский канал

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