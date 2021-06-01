Кабмин создал новое госагентство, которому передадут Северо-Крымский канал
Кабинет Министров создал Государственное агентство по мелиорации и рыбному хозяйству, на баланс которого передадут Северо-Крымский канал на территории Херсонской области
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает RegioNews.
Известно, что новое агентство создали путем переименования Государственного агентства рыбного хозяйства на Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства.
Я вижу в восстановлении орошения и дренажа ключевой инструмент развития аграрного сектора экономики и наращивание экспортного потенциала Украины", - прокомментировал министр аграрной политики Роман Лещенко.
Напомним, в Херсонской области недалеко от Северо-Крымского канала нашли тайник с гранатометами и тротилом.
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