Рада хочет упростить выдачу паспортов жителям ОРДЛО и Крыма

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4564, которым предлагается упростить оформление украинских паспортов для граждан, зарегистрированных на временно оккупированных территориях

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Документ поддержали 315 народных избранников. Он предусматривает, что жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт.

Таким же путем они смогут поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке или Симферополе.

Также в законопроекте предлагается отменить справку о подтверждении места жительства переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.

Относительно получения первого паспорта гражданина Украины, то авторы документа предлагают регистрировать по месту жительства на оккупированных территориях на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах.

Напомним, ранее Комитет рекомендовал депутатам вывести из обращения бумажные паспорта.