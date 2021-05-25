Пограничники готовы к увеличению пассажиропотока на границе с Беларусью

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Госпогранслужба ожидает увеличения пассажиропотока на границе с Беларусью из-за прекращения авиасообщения с этой страной

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

На украинско-белорусской границе не исключается определенное увеличение пассажиропотока из-за прекращения авиационного сообщения, - сказал спикер.

Он отметил, что пассажиропоток на этом участке границы не критический, а с начала карантина значительно уменьшился. Однако, если будет происходить значительный рост, то пограничное ведомство готово увеличить количество нарядов.

Демченко сообщил, что за 4 месяца с Беларусью было оформлено более 190 тысяч человек как на въезд, так и на выезд.

По его словам, в настоящее время оформление авиапассажиров на направлении в Беларусь происходит в аэропортах Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. За последнюю неделю оформлено около 6 тысяч человек (на въезд и выезд), подавляющее большинство - это иностранцы.

Как сообщалось, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании 25 мая запретил полеты над воздушным пространством Беларуси.