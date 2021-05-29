Пограничники разоблачили контрабанду товаров для военной авиации с территории РФ

Фото: МВД

На Сумщине пограничники задержали 48-летнего местного жителя, который двигался от российско-украинской границы с контрабандными товарами

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Неподалеку от границы с РФ, в районе населенного пункта Пушкарное, пограничный патруль обнаружил гражданина Украины с тремя коробками за спиной, который двигался от российско-украинской границы”, – сообщают в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что неподалеку от задержанного мужчины нашли еще семь аналогичных коробок. В них были упакованы товары военного назначения, которые используются в военной авиации и радиолокации.

Сейчас житель города Сумы задержан. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о признаках уголовного преступления.

Напомним, ранее в Сумах задержали пограничника за взятку в содействии контрабанде.