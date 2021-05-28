СБУ не разрешила вывезти из Украины уникальные скифские украшения стоимостью $40 тысяч

Фото: СБУ

Культурные артефакты времен Скифской эпохи пытались вывезти за границу. На международных аукционах их стоимость составляла бы от $40 тысяч

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, действовавший по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин".

Оперативники и следователи обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.

В СБУ отмечают, что по данным экспертов, изъятые ювелирные изделия являются уникальными, они представляют культурную и историческую ценность для нашей страны.

Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении.

Напомним, в Украине к 30-й годовщине Независимости из Швеции привезут оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика. Это впервые за 311 лет, когда оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украину.