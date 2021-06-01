16:46  01 июня
Названо примерное количество украинцев, которые могли бессимптомно переболеть COVID-19
16:59  01 июня
Стало известно, сколько доходов поступило в госбюджет в этом году
12:42  01 июня
Рада учредила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ
UA | RU
UA | RU
01 июня 2021, 14:45 69

За период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз, - Белошицкий

01 июня 2021, 14:45 69
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За время работы системы автоматической фото- и видеофиксации ПДД количество правонарушений уменьшилось в 8 раз. За первые сутки запуска системы было зафиксировано 57 тысяч правонарушений

Об этом во время пресс-конференции рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Можно говорить о том, что система автоматической фиксации не работает лишь относительно привлечения к ответственности нарушителей, но и обеспечивается, непосредственно, весь процесс отслеживания штрафа вплоть до самого исполнения. И система работает на очень высоком уровне. Если сравнить с опытом иностранных стран, где система автоматической фиксации запущена достаточно давно — 85% выполняет не каждая страна, — отметил Белошицкий.

По его словам, за год было составлено 1 738 119 постановлений. Из них - 1 479 726 постановлений было выполнено на общую сумму почти 260 млн, что означает 85% уплаченных штрафов.

Почти 90% штрафов уплачивается в течение первых десяти дней. Частично, это является заслугой льготного периода, когда в течение этого времени можно оплатить 50% штрафа.

По предоставленной информации, по сравнению с прошлым годом, количество ДТП с погибшими уменьшилось на 17%. Также, на 14% уменьшилось количество ДТП с травмированными. За 4 месяца 2021 года погибло на 133 человека меньше, чем в период 2020 года. Травмировалось на 1010 человек меньше.

Как сообщалось, ранее Аваков объяснил, для чего вводят автоматическую фото - и видеофиксацию нарушений ПДД. По его убеждению, это помогает сохранить человеческие жизни и воспитать у водителей самодисциплину.

ПДД полиция видео штраф камеры фото

На Харьковщине мужчина разбил и хотел похитить 12 автомобилей
28 мая 2021, 17:27
Правительство расширило полномочия МВД: что изменится
26 мая 2021, 16:32
В Киеве иностранцы устроили гонки с патрульными: на их задержание прибыли восемь машин
26 мая 2021, 08:34
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram