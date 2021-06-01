За период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз, - Белошицкий

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За время работы системы автоматической фото- и видеофиксации ПДД количество правонарушений уменьшилось в 8 раз. За первые сутки запуска системы было зафиксировано 57 тысяч правонарушений

Об этом во время пресс-конференции рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Можно говорить о том, что система автоматической фиксации не работает лишь относительно привлечения к ответственности нарушителей, но и обеспечивается, непосредственно, весь процесс отслеживания штрафа вплоть до самого исполнения. И система работает на очень высоком уровне. Если сравнить с опытом иностранных стран, где система автоматической фиксации запущена достаточно давно — 85% выполняет не каждая страна, — отметил Белошицкий.

По его словам, за год было составлено 1 738 119 постановлений. Из них - 1 479 726 постановлений было выполнено на общую сумму почти 260 млн, что означает 85% уплаченных штрафов.

Почти 90% штрафов уплачивается в течение первых десяти дней. Частично, это является заслугой льготного периода, когда в течение этого времени можно оплатить 50% штрафа.

По предоставленной информации, по сравнению с прошлым годом, количество ДТП с погибшими уменьшилось на 17%. Также, на 14% уменьшилось количество ДТП с травмированными. За 4 месяца 2021 года погибло на 133 человека меньше, чем в период 2020 года. Травмировалось на 1010 человек меньше.

Как сообщалось, ранее Аваков объяснил, для чего вводят автоматическую фото - и видеофиксацию нарушений ПДД. По его убеждению, это помогает сохранить человеческие жизни и воспитать у водителей самодисциплину.