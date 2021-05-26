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26 мая 2021, 16:32 27

Правительство расширило полномочия МВД: что изменится

26 мая 2021, 16:32 27
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, принял постановление о расширении полномочий Министерства внутренних дел

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на постановление правительства.

Среди новых функций ведомства появились, в частности, такие:

  • Учет орудий уголовных правонарушений.
  • Развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты по линии Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
  • Психологическое обеспечение госслужащих МВД, полицейских, ГСЧС, Нацгвардии и др.
  • Вопросы рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.
  • Мониторинг эффективности образования в правоохранительной сфере, МВД также будет устанавливать требования к ректорам высших военных учебных заведений и порядок подготовки студентов.
  • Министр внутренних дел будет назначать на должность и увольнять руководителей подразделений и учреждений, которые относятся к МВД, принимать решения об их поощрении или привлечении к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в секретариате Кабмина на 10% сократят численность работников.

Кабмин Украина полиция МВД правительство полномочия

 
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