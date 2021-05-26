Правительство расширило полномочия МВД: что изменится
Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, принял постановление о расширении полномочий Министерства внутренних дел
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на постановление правительства.
Среди новых функций ведомства появились, в частности, такие:
- Учет орудий уголовных правонарушений.
- Развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты по линии Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
- Психологическое обеспечение госслужащих МВД, полицейских, ГСЧС, Нацгвардии и др.
- Вопросы рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.
- Мониторинг эффективности образования в правоохранительной сфере, МВД также будет устанавливать требования к ректорам высших военных учебных заведений и порядок подготовки студентов.
- Министр внутренних дел будет назначать на должность и увольнять руководителей подразделений и учреждений, которые относятся к МВД, принимать решения об их поощрении или привлечении к ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что в секретариате Кабмина на 10% сократят численность работников.
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