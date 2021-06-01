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01 червня 2021, 14:45 68

За період автоматичної фіксації ПДР кількість порушень зменшилася увосьмеро, - Білошицький

01 червня 2021, 14:45 68
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Фото з відкритих джерел
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За час роботи системи автоматичної фото- та відеофіксації ПДР кількість правопорушень зменшилася у 8 разів. За першу добу запуску системи було зафіксовано 57 тисяч правопорушень

Про це під час пресконференції розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Можна говорити про те, що система автоматичної фіксації працює не лише щодо притягнення до відповідальності порушників, але й забезпечується, безпосередньо, весь процес відслідковування штрафу аж до самого виконання. І система працює на дуже високому рівні. Якщо порівняти з досвідом іноземних країн, де система автоматичної фіксації запущена досить давно — 85% виконує не кожна країна, — зазначив Білошицький.

За його словами, за рік було складено 1 738 119 постанов. З них — 1 479 726 постанов було виконано на загальну суму майже 260 млн, що означає 85% сплачених штрафів.

Майже 90% штрафів сплачується протягом перших десяти днів. Частково, це є заслугою пільгового періоду, коли протягом цього часу можна сплатити 50% штрафу.

За наданою інформацією, у порівнянні з минулим роком, кількість ДТП із загиблими зменшилася на 17%. Також, на 14% зменшилася кількість ДТП із травмованими. За 4 місяці 2021 року загинуло на 133 особи менше, ніж в період 2020 року. Травмувалося на 1010 осіб менше.

Як повідомлялося, раінше Аваков пояснив, для чого запроваджують автоматичну фото- і відеофіксацію порушень ПДР. На його переконання, це допомагає зберегти людські життя і виховати у водіїв самодисципліну.

ПДР поліція відео штраф камери фото

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