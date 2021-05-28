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28 мая 2021, 17:27 628

На Харьковщине мужчина разбил и хотел похитить 12 автомобилей

28 мая 2021, 17:27 628
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который повредил и пытался угнать 12 автомобилей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Разоблачили 34-летнего жителя города Змиев Чугуевского района в момент проникновения в салон последней двенадцатой машины местные жители.

Мужчина 24 мая около 22:50 кирпичом разбил стекло двери автомобиля, проник в салон и пытался запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания. В ту ночь он также повредил еще 10 автомобилей жителей города Змиев, а в ночь на 22 мая - еще два транспортных средства. Сейчас все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

В полиции сообщили, что все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил это желанием покататься.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "незаконное завладение транспортным средством Уголовного кодекса Украины". Теперь ему грозит тюрьма.

Напомним, недавно в Полтаве водитель навеселе врезался в авто полиции, в результате чего пострадали патрульные.

Украина криминал полиция Харьков авто

 
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