На Харьковщине мужчина разбил и хотел похитить 12 автомобилей

Фото: Нацполиция

В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который повредил и пытался угнать 12 автомобилей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Разоблачили 34-летнего жителя города Змиев Чугуевского района в момент проникновения в салон последней двенадцатой машины местные жители.

Мужчина 24 мая около 22:50 кирпичом разбил стекло двери автомобиля, проник в салон и пытался запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания. В ту ночь он также повредил еще 10 автомобилей жителей города Змиев, а в ночь на 22 мая - еще два транспортных средства. Сейчас все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

В полиции сообщили, что все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения и объяснил это желанием покататься.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "незаконное завладение транспортным средством Уголовного кодекса Украины". Теперь ему грозит тюрьма.

Напомним, недавно в Полтаве водитель навеселе врезался в авто полиции, в результате чего пострадали патрульные.