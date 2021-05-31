В Киеве произошел взрыв: в руках у мужчины сдетонировал неизвестный предмет

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В ночь на 31 мая в Киеве на ул. Зоологической произошел взрыв. В руках у 43-летнего мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Предварительно установлено, у 43-летнего потерпевшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Также решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Напомним, в Одессе в многоэтажном жилом доме по ул. Фонтанская дорога 17 произошел взрыв, в результате чего квартира загорелась.