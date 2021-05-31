В центре столицы в перестрелке пострадал человек
В понедельник, 31 мая, в Печерском районе столицы произошла перестрелка, в результате которой ранили мужчину
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
"По предварительной информации, на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события", - говорится в сообщении.
В результате стрельбы ранили мужчину. После инцидента неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.
Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
Напомним, недавно в торговом центре в Херсоне произошла драка с перестрелкой.
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