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31 мая 2021, 18:34 95

В центре столицы в перестрелке пострадал человек

31 мая 2021, 18:34 95
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Рixabay
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В понедельник, 31 мая, в Печерском районе столицы произошла перестрелка, в результате которой ранили мужчину

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

"По предварительной информации, на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы ранили мужчину. После инцидента неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.

Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

Напомним, недавно в торговом центре в Херсоне произошла драка с перестрелкой.

Украина стрельба Киев центр Столица

 
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