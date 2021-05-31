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31 мая 2021, 12:31 337

В Кременчуге мужчина стрелял по полицейским из окна многоэтажки

31 мая 2021, 12:31 337
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Фото: из открытых источников
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На Полтавщине в городе Кременчуг по двум сотрудникам полиции, которые приехали на вызов по поводу конфликта в ночном заведении, начал стрелять житель соседней многоэтажки. Его задержали и объявили о подозрении

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Неизвестный человек из окна многоэтажки попал в двух правоохранителей при исполнении", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители установили квартиру, откуда стреляли, и личность стрелка.

По данным полиции, им оказался 38-летний местный житель, проживавший совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

Кроме того, по результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчине объявили о подозрении и поместили в изолятор временного содержания. Ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в центре Киева полиция устроила погоню со стрельбой за курьером.

стрельба наркотики полиция конфликт пистолет

 
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