В Хмельницкой области из-за смертельного инцидента отменили фестиваль воздушных шаров
В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области отменили проведение ежегодного фестиваля воздушных шаров из-за вчерашней трагедии
Об этом сообщает местное издание molbuk.ua, передает RegioNews.
Известно, что фестиваль планировали провести с 21 по 23 мая.
Однако после падения одного из воздушных шаров, в результате чего погиб житель Черниговской области, отменили утренние полеты на воздушных шарах.
Также сообщается, что организаторы фестиваля, скорее всего, отменят и вечерние полеты.
Напомним, в Хмельницкой области вблизи Каменец-Подольского упал воздушный шар, есть погибший и травмированные.
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