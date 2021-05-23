В Хмельницкой области из-за смертельного инцидента отменили фестиваль воздушных шаров

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Об этом сообщает местное издание molbuk.ua, передает RegioNews.

Известно, что фестиваль планировали провести с 21 по 23 мая.

Однако после падения одного из воздушных шаров, в результате чего погиб житель Черниговской области, отменили утренние полеты на воздушных шарах.

Также сообщается, что организаторы фестиваля, скорее всего, отменят и вечерние полеты.

Напомним, в Хмельницкой области вблизи Каменец-Подольского упал воздушный шар, есть погибший и травмированные.