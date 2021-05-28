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28 мая 2021, 16:59 149

В Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь, - СМИ

28 мая 2021, 16:59 149
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Фото из открытых источников
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В пятницу, 28 мая, неподалеку египетского города Дахаб во время дайвинга скончался бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь

Об этом сообщил Оbozrevatel со ссылкой на собственные источники, пишет RegioNews.

Отмечается, что Гвоздь погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли мужчину, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в больницу. Медики констатировали смерть украинца.

Врачи говорят, что бывший чиновник слишком долго находился под водой.

Известно, что Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки в 2014-2016 годах.

Напомним, недавно в Славянске умер депутат горсовета и экс-кандидат в мэры Павел Придворов.

Украина разведка Египет смерти отдых

 
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