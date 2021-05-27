Оккупанты на Донбассе убили защитника Украины

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В четверг, 27 мая, вблизи Новотошковского в результате снайперского обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север".

Отмечается, что российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.