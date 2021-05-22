Под Киевом в ДТП погиб военный

Фото: dtp.kiev.ua

В 25 километрах от столицы возле села Путровка в сторону Одессы "Шевроле Лачетти" столкнулся с "Мерседесом". Водитель "Шевроле" погиб.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua, пишет RegioNews.

Предварительно " Шевроле "делал разворот на трассе и не заметил" Мерседес " который ехал навстречу.

"Мерседес" на скорости около 100 км/ч ударил в бок "Шевроле", который, в свою очередь, отбросило на 30 метров от места удара.

Водитель "Шевроле" погиб мгновенно. Водитель и пассажир "Мерседеса" госпитализированы.

По предварительной информации водитель "Шевроле" был военным.

Напомним, 20 мая в Стрыйском районе на Львовщине на трассе в результате ДТП погибли 2 человека.