10:28  22 мая
Коронавирус подхватили еще более четырех тысяч украинцев
11:24  22 мая
Прививки от коронавируса получили еще более 17 тысяч украинцев
11:10  22 мая
Утром на Донбассе тяжело ранили украинского защитника
UA | RU
UA | RU
22 мая 2021, 14:11 188

Под Киевом в ДТП погиб военный

22 мая 2021, 14:11 188
Читайте також українською мовою
Фото: dtp.kiev.ua
Читайте також
українською мовою

В 25 километрах от столицы возле села Путровка в сторону Одессы "Шевроле Лачетти" столкнулся с "Мерседесом". Водитель "Шевроле" погиб.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua, пишет RegioNews.

Предварительно " Шевроле "делал разворот на трассе и не заметил" Мерседес " который ехал навстречу.

"Мерседес" на скорости около 100 км/ч ударил в бок "Шевроле", который, в свою очередь, отбросило на 30 метров от места удара.

Водитель "Шевроле" погиб мгновенно. Водитель и пассажир "Мерседеса" госпитализированы.

По предварительной информации водитель "Шевроле" был военным.

Напомним, 20 мая в Стрыйском районе на Львовщине на трассе в результате ДТП погибли 2 человека.

Киев ДТП смерть военные авария

Арахамия рассказал Кличко о коррупции среди столичных коммунальщиков
22 мая 2021, 11:52
Утром на Донбассе тяжело ранили украинского защитника
22 мая 2021, 11:10
Арахамия рассказал как давал взятки, когда был бизнесменом
22 мая 2021, 10:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram