Под Киевом в ДТП погиб военный
В 25 километрах от столицы возле села Путровка в сторону Одессы "Шевроле Лачетти" столкнулся с "Мерседесом". Водитель "Шевроле" погиб.
Об этом сообщило dtp.kiev.ua, пишет RegioNews.
Предварительно " Шевроле "делал разворот на трассе и не заметил" Мерседес " который ехал навстречу.
"Мерседес" на скорости около 100 км/ч ударил в бок "Шевроле", который, в свою очередь, отбросило на 30 метров от места удара.
Водитель "Шевроле" погиб мгновенно. Водитель и пассажир "Мерседеса" госпитализированы.
По предварительной информации водитель "Шевроле" был военным.
Напомним, 20 мая в Стрыйском районе на Львовщине на трассе в результате ДТП погибли 2 человека.
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