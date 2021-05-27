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27 мая 2021, 16:04 195

Мало пациентов: в больнице Ужгорода решили закрыть COVID-отделение

27 мая 2021, 16:04 195
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Фото: Суспільне
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Уже в июне ковидное отделения Ужгородской городской клинической больницы прекратит свою работу

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на директора городской больницы Ивана Кураха, передает RegioNews.

По его словам, сейчас в отделении заняты 10 коек для больных COVID-19.

Сейчас из 190 коек для больных коронавирусом заняты 10. С июня мы уже закрываем ковидное отделение и реаниматологи, которые работали на ковидном отделении, будут работать в отделении экстренной медицинской помощи", - рассказал Курах.

Он добавил, что отделение экстренной медицинской помощи в Ужгородской городской больнице открыли сегодня, 27 мая. Оно заработает в течение двух недель.

Напомним, 11 апреля Закарпатская область вышла из "красного" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

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