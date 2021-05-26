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26 мая 2021, 12:59 10

Ученые спрогнозировали ежедневное количество COVID-больных в начале лета в Украине

26 мая 2021, 12:59 10
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Фото из открытых источников
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Украинские ученые ожидают, что в стране в течение следующих двух недель будет фиксироваться уменьшение количества новых случаев коронавируса

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины, пишет RegioNews.

Отмечается, что сейчас также уменьшается количество новых больных. Так, среднее количество новых зафиксированных случаев за день уменьшилась до 3 767. Уменьшилось и количество смертей, которых в среднем за последнюю неделю - 174 день.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3442 в течение недели 26 мая – 1 июня 2021 года и 2914 – в течение недели 2-8 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что COVID-ситуация в Украине улучшается девятую неделю подряд.

коронавирус Украина болезнь смерти ученые

 
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