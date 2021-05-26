Кабмин хочет ослабить в Украине карантинные ограничения: что разрешат

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Кабинет Министров намерен ослабить карантин в Украине, в частности, упростить проведение массовых культурных мероприятий

Об этом во время заседания правительства сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает RegioNews.

Он озвучил во время заседания соответствующее протокольное поручение. Если изменения будут одобрены, массовые мероприятия смогут посещать граждане с отрицательным тестом на наличие COVID-19.

По словам министра, также планируют снять ограничения на работу заведений общественного питания и разрешить пересечение границы иностранцам некоторых государств.

Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", - сказал Ткаченко.

Напомним, 21 апреля в Украине продлили общенациональный карантин до 30 июня.