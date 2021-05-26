Кабмин хочет ослабить в Украине карантинные ограничения: что разрешат
Кабинет Министров намерен ослабить карантин в Украине, в частности, упростить проведение массовых культурных мероприятий
Об этом во время заседания правительства сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает RegioNews.
Он озвучил во время заседания соответствующее протокольное поручение. Если изменения будут одобрены, массовые мероприятия смогут посещать граждане с отрицательным тестом на наличие COVID-19.
По словам министра, также планируют снять ограничения на работу заведений общественного питания и разрешить пересечение границы иностранцам некоторых государств.
Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", - сказал Ткаченко.
Напомним, 21 апреля в Украине продлили общенациональный карантин до 30 июня.