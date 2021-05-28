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28 мая 2021, 12:08 373

Стало известно, скольких украинцев хотят привить от коронавируса на выходных на "Арене Львов"

28 мая 2021, 12:08 373
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Фото из открытых источников
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В созданном Центре вакцинации во Львове в течение 29-30 мая планируют привить более 1 тыс. человек, которые зарегистрировались через приложение "Дия"

Об этом в Facebook заявил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, пишет RegioNews.

"Уже в эту субботу в новом центре на "Арене Львов" будут вакцинировать людей, которые зарегистрировались в список ожидания через приложение "Дия". В первую очередь - лиц старше 60 лет", - сообщил он.

Козицкий добавил, что в течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), остальные две – после обеда (15:00-19:00).

"Прививки будут проводить китайской вакциной CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек", - отметил председатель ОГА.

Он напомнил, что проведение прививок лиц из приложения "Дия" в центрах вакцинации в выходные дни – это пилотный проект Минздрава, который стартует пока в трех городах Украины - во Львове, Киеве и Одессе.

Напомним, ранее сообщалось, что центр вакцинации "Арена Львов" является временным пунктом с возможностью хранить вакцины в течение 24 часов.

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