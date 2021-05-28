В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили почти миллион человек

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Первую дозу прививки от коронавирусной инфекции получили 999 тысяч человек. Полный курс вакцинации получили около 117 тысяч человек

Как передает RegioNews, об этом говорится в данных Минздрава.

С начала вакцинальной кампании привито 999 074 человека, из них получили 1 дозу - 999 072 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 116 934 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 116 006 прививок", - сообщили в Минздраве.

В частности, за последние сутки в Украине прививали 16293 человека. Одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированные - 9 410 человек. В течение суток работали: 254 мобильных бригад, 1485 пунктов прививки.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 28 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

Ранее сообщалось, что на стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр массовой вакцинации.