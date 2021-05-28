В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили почти миллион человек
Первую дозу прививки от коронавирусной инфекции получили 999 тысяч человек. Полный курс вакцинации получили около 117 тысяч человек
Как передает RegioNews, об этом говорится в данных Минздрава.
С начала вакцинальной кампании привито 999 074 человека, из них получили 1 дозу - 999 072 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 116 934 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 116 006 прививок", - сообщили в Минздраве.
В частности, за последние сутки в Украине прививали 16293 человека. Одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированные - 9 410 человек. В течение суток работали: 254 мобильных бригад, 1485 пунктов прививки.
Кроме того, сообщается, что по состоянию на 28 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.
Ранее сообщалось, что на стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр массовой вакцинации.