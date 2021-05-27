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27 мая 2021, 14:54 309

Центр COVID-вакцинации на "Арене Львов" начнет работу 29 мая - ОГА

27 мая 2021, 14:54 309
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Фото: из открытых источников
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В субботу, 29 мая на стадионе "Арена Львов" откроют первый в Украине центр вакцинации населения

Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews.

По его словам, там смогут вакцинироваться от COVID-19 жители Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія".

Целью открытия ЦВН является обеспечение устойчивой способности проводить вакцинацию сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины", - написал Козицкий.

Он также отметил, что Центр вакцинации является временным пунктом с возможностью хранить вакцины в течение 24 часов.

Согласно инструкциям Минздрава, в состав персонала входят руководитель, врачи, вакцинаторы, регистраторы, бригада скорой помощи, медицинский персонал и консультанты.

Напомним, ранее сообщалось, что на стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр массовой вакцинации.

вакцина вакцинация Львов центр коронавирус ОГА

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