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27 мая 2021, 14:34 233

В Одесской области задержали разбойную группу, которая нападала на дальнобойщиков

27 мая 2021, 14:34 233
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители Одесской области установили и задержали группу "разбойников с большой дороги", жертвами которой становились водители большегрузных автомобилей. Следователи объявили им о подозрении

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Так, были установлены данные о подготовке группой очередной засады, на этот раз на водителя большегрузного автомобиля, который направлялся из Одессы в Запорожскую область и имел при себе наличные в сумме 370 тысяч гривен.

По данным полиции, подозреваемые тщательно подготовились, они провели визуальную слежку за автопредприятием, откуда следовал выбранный ими объект. На автозаправке незаметно порезали шины на грузовике. Впоследствии дождались вынужденной остановки фуры и перед рассветом напали на водителя.

Оперативники предупредили нападение и задержали преступную группу "на горячем".

Следователи объявили фигурантам нападений о подозрении за разбой. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе".

Ранее сообщалось, что двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния.

Одесса преступление уголовное дело нападение Нацполиция

 
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