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26 мая 2021, 20:52 130

Самолет с 500 тысячами доз вакцины CoronaVac прибыл в Украину

26 мая 2021, 20:52 130
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Рейс TK 459 "Стамбул-Киев", которым группа компаний "Лекхим" доставляет четвертую партию вакцины китайской компании Sinovac Biotech, прибыл в аэропорт "Борисполь"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech; это предпоследняя партия вакцины от Sinovac.

Рейс должен был прибыть по расписанию в 20:10, однако приземлился раньше этого времени.

Как сообщалось, Украина получила партию вакцины Pfizer, которую приобрели за средства бюджета. В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 компании Pfizer, которую приобрели за средства из государственного бюджета.

Между тем, в Хмельницкой области не делают прививки от COVID-19, закончилась вакцина. На Хмельнитчине ожидают новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca для ревакцинации жителей региона, остатки препарата закончились вчера, 25 мая.

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