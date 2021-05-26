Самолет с 500 тысячами доз вакцины CoronaVac прибыл в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech; это предпоследняя партия вакцины от Sinovac.

Рейс должен был прибыть по расписанию в 20:10, однако приземлился раньше этого времени.

Как сообщалось, Украина получила партию вакцины Pfizer, которую приобрели за средства бюджета. В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 компании Pfizer, которую приобрели за средства из государственного бюджета.

Между тем, в Хмельницкой области не делают прививки от COVID-19, закончилась вакцина. На Хмельнитчине ожидают новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca для ревакцинации жителей региона, остатки препарата закончились вчера, 25 мая.