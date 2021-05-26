За сутки в Украине прививки от COVID-19 получили более 16 тысяч человек
В Украине за прошедшие сутки привито 16 387 человек против COVID-19. Так, одну дозу получили 5 221 человек, полностью иммунизированы - 11 166 человек
Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
С начала вакцинальной кампании привито 987 193 человека, из них получили 1 дозу - 987191 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 97 391 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 084 582 прививки", - говорится в сообщении.
Прививки проводили 282 мобильные бригады по иммунизации и 373 пункта вакцинации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей.
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