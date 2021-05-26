Літак із 500 тисячами доз вакцини CoronaVac прибув в Україну

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

До України прибуло 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech; це передостання партія вакцини від Sinovac.

Рейс мав прибути за розкладом о 20:10, однак приземлився раніше цього часу.

Як повідомлялося, Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету. В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 компанії Pfizer, яку придбали за кошти із державного бюджету.

Тим часом, у Хмельницькій області не роблять щеплення від COVID-19, закінчилася вакцина. На Хмельниччині очікують на нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca для ревакцинації мешканців регіону, залишки препарату закінчилися вчора, 25 травня.