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26 травня 2021, 20:52 129

Літак із 500 тисячами доз вакцини CoronaVac прибув в Україну

26 травня 2021, 20:52 129
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Рейс TK 459 "Стамбул-Київ", яким група компаній "Лекхім" доставляє четверту партію вакцини китайської компанії Sinovac Biotech, прибув до аеропорту "Бориспіль"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

До України прибуло 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech; це передостання партія вакцини від Sinovac.

Рейс мав прибути за розкладом о 20:10, однак приземлився раніше цього часу.

Як повідомлялося, Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету. В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 компанії Pfizer, яку придбали за кошти із державного бюджету.

Тим часом, у Хмельницькій області не роблять щеплення від COVID-19, закінчилася вакцина. На Хмельниччині очікують на нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca для ревакцинації мешканців регіону, залишки препарату закінчилися вчора, 25 травня.

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