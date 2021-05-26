Зеркаль уходит из "Нафтогаза"
Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности
Как пишет RegioNews, об этом сообщила Зеркаль НВ.
"Трудовая книжка уже у меня на руках", - сказала Зеркаль.
О причине принятого решения Зеркаль не сообщила.
Ранее Зеркаль занимала должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019).
Напомним, 14 мая Зеркаль начала заниматься исками "Нафтогаза" в международных судах против российского "Газпрома”.
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