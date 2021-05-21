Кабмин ограничил оплату услуг члена наблюдательного совета "Нафтогаза" более чем шестью млн грн в год

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Кабинет Министров Украины установил максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" суммой 6,328 млн грн (почти $19 тыс. в месяц по текущему курсу).

Об этом говорится в постановлении №503 от 19 мая 2021 года, размещенном на правительственном портале, передает RegioNews.

Установить, что до 30 апреля 2022 г. максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины” составляет 6 328 000 гривен, - говорится в изменениях, которые прилагаются к постановлению.

Как сообщалось, в августе 2020-го Кабмин утвердил зарплату для членов наблюдательного совета "Нафтогаза": почти три миллиона. Минэкономики напомнил, что на время карантина выплаты членам наблюдательных советов ограничены суммой 47,2 тыс. грн в месяц.